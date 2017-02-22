“نزاهة” ترفع موضوع “ابن وزير الخدمة المدنية” إلى المقام السامي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال عبدالرحمن العجلان المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» إن موضوع ابن وزير الخدمة المدنية تم الرفع به إلى المقام السامي وقد صدر بيان من الهيئة بهذا الجانب.

واختتم أمس مؤتمر نزاهة الدولي الثاني والذي اكتفى أغلب المحاضرين بسرد للأنظمة والتشريعات التي ستساهم في مكافحة آفة الفساد وكذلك السبل القانونية التي تسهم في ذلك بحسب “المدينة”.

وفي الجلسة الأولى والتي كانت بعنوان «المساءلة» تحدث بروس اليستر المستشار العام للعمليات الدولية في شركة جنرال إلكتريك عن ما قامت به الشركة في المساهمة في مكافحة الفساد المالي والإداري.

وعقب ذلك تحدثت البروفيسور ألينا ميونقو رئيسة قسم الدراسات الديموقراطية في جامعة هيرتي للحوكمة في ألمانيا حيث أكدت على أهمية نشر ثقافة المساءلة بين أفراد المجتمع حتى يتم مكافحة أي نوع من أنواع الفساد سواء على صعيد المجتمع الصغير أو الدولة.

وأشار البروفيسور تينا سوريد أستاذ القانون والاقتصاد في الكلية النرويجية للاقتصاد إلى خطورة جريمة الفساد المالي على اقتصاد أي دولة في العالم وما له من أضرار جسيمة على أفراد المجتمع.

كما تحدث المهندس عبدالعزيز الصقير نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعفة القدوة الحسنة عن الأنظمة التي يتم الاعتماد عليها لمكافحة آفة الفساد والتنظيمات الدولية في هذا الجانب حيث قال: إن هناك دليلين لمحاربة آفة الفساد اعتمدتهما الأمم المتحدة دليل تقني ودليل تشريعي.

من جانبه أكد صلاح الغزالي رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية النهج الذي تسير عليه دولة الكويت من أجل محاربة الفساد والأنظمة التي تأمل من تطبيقها خلال الشهر المقبل وذلك من خلال عدة وسائل.