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الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 22 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

اقتصاديون يطالبون بوضع أجهزة لكشف الأموال المُزوَّرة داخل الصرافات الآلية

اقتصاديون يطالبون بوضع أجهزة لكشف الأموال المُزوَّرة داخل الصرافات الآلية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

طالب مختصون اقتصاديون بضرورة وضع أجهزة الكشف الآلي على الأموال المُزوَّرة داخل الصرافات الآلية المنتشرة بمدن المملكة، وذلك على خلفية تحذيرات أطلقها الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية بالمصارف، طلعت حافظ، مفادها أن عصابات مُغرضة تتعمَّد بيع العملات المزوَّرة بِعدَّة أساليب داخل وخارج المملكة.

وشدَّد الاقتصاديون على أهمية وضع قيود مشدَّدة وصارمة على الصرافات الآلية، تبدأ بمراقبة الموظفين العاملين عليها، وتطبيق أشد العقوبات على المزورين، أو المحتالين بغسل الأموال التي من شأنها أن تضر بالقطاع المصرفي والاقتصادي للفرد، بحسب “الوطن”.

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