“حساب المواطن”: على المسجلين في البرنامج الإفصاح عن دخلهم الإضافي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

طالب ‘‘حساب المواطن‘‘ المسجلين في البرنامج بضرورة الإفصاح عن دخلهم الإضافي القادم من أي نشاط يدر دخلاً عليهم على غرار العمل في شركات ‘‘أوبر وكريم‘‘.

وأوضح المشرف على البرنامج، ماجد العصيمي، أن التعاون في هذا الإطار يكون مع المواطنين أنفسهم، وهناك 17 جهة حكومية تم الربط معها، مؤكداً أن التعامل بين البرنامج والمواطنين أنفسهم مبني على الثقة، وسنتحقق من صحة المعلومات إذا احتجنا لذلك.

وأضاف، أن هذه المداخيل تكون متذبذبة، الأمر الذي يجب أن يحدد بأخذ متوسط الدخل بعد قسمة الدخل السنوي على 12 شهرا، ويتم إدخال ناتج المتوسط ضمن المداخيل، بحسب “الوطن”.