“العدل” توجه محاكمها بإنفاذ 4 متطلبات لتسريع قضايا شركات وأفراد بالخارج

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وجّهت وزارة العدل محاكمها بإنفاذ 4 متطلبات لإتمام التعاون القضائي الدولي، وتسريع البت في القضايا المنظورة داخلياً لشركات وأفراد موجودين في دول أجنبية، من بينها ترجمة صحيفة الدعوى إلى الإنجليزية أو لغة الدولة المطلوب منها إتمام التعاون القضائي.

ووفقاً لـ«مكة» فإن توجيه الوزارة جاء بعد رفع وزارة الخارجية كتابا إلى العدل مفاده ورود العديد من طلبات التعاون القضائي الصادرة من المحاكم العامة أو الإدارية بالمملكة، تتعلق بقضايا مقامة أمامها ضد مُدعى عليهم يقيمون في دول أجنبية (شركات أو أفراد)، وذلك لإبلاغهم بموعد الدعوى الذي حددته المحكمة عبر الطرق الدبلوماسية.

وأشارت المعلومات، إلى أن الخارجية لاحظت أن تلك الطلبات تنقصها عدة شروط يجب توفرها لإتمام التعاون القضائي الدولي، مما يؤدي إلى إعادتها لاستكمال تلك النواقص، لافتة إلى أن الخارجية طلبت من العدل توجيه محاكمها المختصة بتعميم تلك المتطلبات كدليل إرشادي لطلبات التعاون القضائي الصادرة إلى الدول الأجنبية (غير العربية)، وذلك لضمان التعاون القضائي وتسريع البت في القضايا.