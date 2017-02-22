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الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 22 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

20 ألف وظيفة لأبناء المواطنات في قطاع الاتصالات بعد قرار “العمل”

20 ألف وظيفة لأبناء المواطنات في قطاع الاتصالات بعد قرار “العمل”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقّع مختصون أن يوفر قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالسماح لأبناء المواطنات بالعمل في قطاعي الاتصالات والمستلزمات النسائية، 20 ألف وظيفة، مشيرين إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير وظائف لأبناء الوطن، بما تعزيز جهود التوطين خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمصفق التشاركي السعودي، المهندس محيي الدين حكمي، بحسب «عكاظ»، أن موافقة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على السماح لأبناء السعوديات من أجانب بالعمل في القطاعين يعكس اهتمام الدولة بتخفيف المعاناة عن المواطنات.

ولفت حكمي، إلى الجهود التي تبذلها لتوفير وظائف كريمة لأبناء الوطن على كافة المستويات، كما سيسهم ذلك في تعزيز جهود التوطين في هذين القطاعين، اللذين شهدا نقلة نوعية في التوظيف خلال السنوات الأخيرة. ونوه إلى أن جهود الدولة أثمرت بشكل كبير في المجالين.

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