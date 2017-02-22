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الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 22 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الحقيل”: المواطن لم يفقد الثقة في وزارة الإسكان

“الحقيل”: المواطن لم يفقد الثقة في وزارة الإسكان

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ذكر وزير الإسكان ماجد الحقيل أن المواطن لم يفقد الثقة في الوزارة، ولكن النشاط المناط لها تغير وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 وحسب رؤية الوزارة الجديدة.

وأضاف الحقيل وفقا لـ”عكاظ” أن الوزارة تحولت من دور المطور إلى المنظم والمراقب والمحفز، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على ثلاثة اتجاهات هي التمويل وتحفيز التطوير والتنظيم.

وأوضح أنه يقع تحت التمويل تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية تُمكّن المواطن من الحصول على تمويل سكني مناسب.

وأشار إلى أن تحفيز التطوير يكون بتطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص بحيث يكون هو المطور، وأن التنظيم يكون مثلاً بتنظيم الإيجار، وتنظيم اتحاد الملاك، وتنظيم رسوم الأراضي البيضاء، وغيرها من التنظيمات.

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