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الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 22 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

ارتفاع عدد وفيات في المملكة بسبب “السكري” لـ20 ألف حالة سنوياً

ارتفاع عدد وفيات في المملكة بسبب “السكري” لـ20 ألف حالة سنوياً

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تخطت كلفة علاج مرض السكري 17 مليار ريال في المملكة، بعد أن ارتفع معدل الوفيات بسبب الإصابة بالسكري لـ 20 ألف وفاة سنوياً، نصفهم تقريبا أصغر من 60 سنة.

وكشفت الحقائق بأن مرض السكري يلتهم عشر سنوات من عمر المصاب، الأمر الذي يستوجب على وزارة الصحة ووزارة التعليم بالتحرك العاجل، ووضع استراتيجية فعالة تُسهم في رفع مستوى الوعي بخطورة الإصابة بأمراض السكري وتعزز إجراءات الوقاية من المرض.

وأشار استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني الدكتور صالح بن جاسر الجاسر، إلى وجود نقص كبير في أعداد المثقفين الصحيين مستشهداً بأن المعدلات العالمية وضعت مثقفا صحيا لكل ٥٠٠ مريض، ما يعني أن المملكة تحتاج إلى ما يربو عن 7000 مثقف سكري لتغطية أكثر من ثلاثة ملايين مصاب، بحسب ‘‘الرياض‘‘.

وأوضح الجاسر، أن الاتحاد الفيدرالي العالمي للسكري، وضع المملكة في المرتبة السابعة عالمياً بنسبة الإصابة بالسكري، لافتاً أن نصف المصابين بالسكري لا يعلمون أنهم مصابون، وإن ازدادت نسبة الإصابة بصغار السن ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً بشكل متزايد، وهذا يرجع إلى الازدياد الكبير في معدل السمنة عند الأطفال يصاحبه قلة في الحركة وزيادة في معدل استهلاك السعرات الحرارية.

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