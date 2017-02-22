خلال تكريم خريجي “دافع”.. الراشد يؤكد أهمية العمل المجتمعي للشباب

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أكد وكيل عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة الدكتور يوسف الراشد على أهمية العمل المجتمعي وأن يجعل الطالب جزء من وقته لهذا العمل فقليل دائم خير من كثير منقطع وان يسعى طالب العلم وأي فرد في المجتمع على جدولة عملة المجتمعي لكي ينمو بعطائه واني من هذا المنبر أحث أبنائي الطلاب على أهمية التطوع حيث ان عمادة خدمة المجتمع في الجامعة انشأن بنك المسؤولية المجتمعية لتدوين ساعات العمل التطوعي لدى كافة منسوبي الجامعة وهذا ما يخلق تنافساً شريفاً بينهم وليكون العمل التطوعي في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل نبراساً للجميع.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لـ 82 مساهما كرمتهم العمادة سعوا في إنجاح الملتقى الأول لبرنامج دافع الوطني صباح أمس في قاعة المؤتمرات في رحاب الجامعة بمبنى رقم 11 برعاية وكيل الجامعة للدراسات و التطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبد الله بن حسين القاضي وجاء هذا التكريم إثر إقامة الملتقى الأول لبرنامج “دافع” الوطني في الأول من يناير لهذا العام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية والذي تم فيها تخريج ما يزيد عن 1000 درع بشري قادر على التصدي للكوارث بكل مهنيه وكفاءة.

وأضاف الدكتور الراشد للطلاب أن “العمل المجتمعي ينمو بعطائه وأنتم جميعًا قدوة في عملكم كما أن مشاركتكم وتفاعلكم في برنامج “دافع” حمّس الكثير من الجامعات لخوض هذه التجربة حتى غدت رائدة على مستوى الجامعات في المملكة، حيث أن ما قدمتموه فاق كل التوقعات”.

إلى جانب ذلك، سعت العمادة على تكريس طواقمها والاجتماع بكبرى الشركات العالمية من اجل تطوير “برنامج دافع” ليواكب ردة الفعل الايجابية التي صاحب هذا البرنامج الوطني مختتماً كلمته موجها فيها كلمة للطلاب أشاد بحماسهم وحملهم للواء القدوة في “دافع” وتنميته من خلال مزيدا من الأفكار والمقترحات لمزيد من الارتقاء والتطوير.

من جانبها، قالت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة الدكتورة نجاح بنت مقبل القرعاوي أن العمادة حريصة كل الحرص على تكريم من كان لهم الأثر الواضح في أثراء هذا الملتقى والذين ساهموا بكل ما أوتوا من همة ونشاط في سبيل إنجاحه وإخراجه على النحو المطلوب.