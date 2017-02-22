اجتماع اللجنة التجارية يطرح حاجة الأحساء إلى ميناء جاف ومستودعات

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استضافت غرفة الأحساء ممثلة في اللجنة التجارية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، في قاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق بمقرها الرئيس، الاجتماع الثاني عشر للجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية، برئاسة رئيس اللجنة الوطنية الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري، وذلك لمتابعة توصيات أعمال اللجنة ومناقشة أبرز المستجدات في القطاع التجاري بالمملكة.

وناقش الاجتماع ملخص نتائج زيارة رئيس اللجنة لمعالي وزير التجارة والاستثمار، مؤخرًا، وكذلك الاطلاع على ما تم حيال تعطل النظام التقني بمكاتب العمل والأضرار التي يتكبدها التجار من غرامات وتأخير أعمال من الجهات ذات العلاقة ومناقشة نظامي الغرف واللجان الوطنية الجديد والوقوف على نتائج فريق عمل موضوعات المناطق، إضافة إلى تحديد فريق عمل لتعبئة الاستمارات الخاصة بموضوعات اللجنة لمقام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وكان فريق عمل منبثق من اللجنة الوطنية التجارية برئاسة الدكتور سليمان العييري، قد عقد اجتماعًا خاصًا مساء أمس الثلاثاء، بمقر الغرفة، مع عدد من تجار ورجال أعمال الأحساء للوقوف على أهم المشكلات التي تواجههم في مجالات عمل القطاع بالمنطقة لمناقشتها؛ تمهيدًا لحصرها وتبنيها باسم اللجنة الوطنية من أجل رفعها للجهات المسؤولة والمعنية للعمل معها على حلها في أقرب وقت ممكن.

ومن جهته، أوضح رئيس اللجنة التجارية بالغرفة نعيم بن جواد المطوع، أن استضافة الغرفة للاجتماعين يأتي ضمن وتيرة العمل المستمر للجنة الوطنية لبحث فرص تنمية وتطوير القطاع التجاري في المجالات المتعددة ذات العلاقة وبحث العقبات والمشكلات التي تعترض مسيرة القطاع، واقتراح الوسائل المناسبة للتغلب عليها، بما يحقق مصلحة القطاع، والمصلحة الوطنية العامة.

وبيّن أن القطاع التجاري في الأحساء يواجه مشكلات عدة أهمها: شح المستودعات وأن حجم الطلب أكبر بكثير من حجم المعروض في وقت لا توجد فيه حاليًا مخططات أو أراض مخصصة للمستودعات، وكذلك قلة عدد الرحلات الداخلية من وإلى مطار الأحساء ما يعيق حركة انتقال التجار والأهالي، إضافة إلى حاجة الأحساء إلى ميناء جاف خاصة بعد اتساع حركة وحجم قطاع التجزئة علما بأن قطارات البضائع تعبر من الدمام إلى الرياض مرورا بالأحساء.

وأكد المطوّع أن التطورات والمتغيرات المتسارعة في القطاع التجاري، وكذلك الانفتاح على التجارة والأعمال وتعزيز قدرات النمو والمنافسة مع الاقتصادات المتقدّمة، تتطلب مضاعفة العمل من أجل زيادة إنتاجية القطاع ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي وترقية مستوى الكفاءة الاقتصادية لمنشآت القطاع بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وخطة برنامج التحول الوطني 2020م.

يُشار إلى أن برنامج زيارة أعضاء اللجنة الوطنية التجارية في الأحساء تضمن برنامجا حافلا أهمه جولة سياحية للاطلاع على أبرز المعالم الأثرية والأسواق التاريخية كسوق القيصرية والمدرسة الأميرية وبيت البيعة ومشروع أرض الحضارات بجبل قارة وغيرها، إلى جانب زيارة معرض “كلنا منتجون” المقام في منتزه الملك عبدالله البيئي.