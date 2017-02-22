في عملية نوعية.. شرطة الرياض تحرر رهائن احتجزهم مسلح في مبنى سكني

“الأحساء اليوم” – الأحساء

بتوجيه ومتابعة أمير منطقة الرياض، وكعادتها في التعامل بحزم مع أي تهديد يمس أمن المواطن والمقيم والتصدي لكل من تسول له نفسه إشاعة الفوضى، تمكنت شرطة منطقة الرياض من تنفيذ عملية اقتحام ناجحة لأحد المباني السكنية غرب العاصمة الرياض وتحرير امرأة سعودية وابنتها وعاملة منزلية كانوا محتجزين بداخله والسيطرة على محتجزهم (سعودي الجنسية في العقد الرابع من العمر) وبحوزته سلاح ناري وذخيرة حية.

وكان مركز شرطة العريجا تلقى نداءات استغاثة من امرأة سعودية الجنسية تفيد عن قيام طليقها باحتجازها وابنتها وعاملتها المنزلية داخل المنزل وإطلاق النار عليهم بقصد تهديدهم بسلاح من نوع رشاش ومسدس.

وعلى الفور قامت شرطة المنطقة بدراسة الموقف وتحليل كافة المعلومات وتشكيل قوة أمنية بإسناد من (قوة المهمات والواجبات الخاصة والدفاع المدني) للتعامل مع البلاغ بما يقتضيه الموقف مع الحرص على سلامة المحتجزين وعدم تعرضهم لأي أذى.

وبالانتقال للموقع، شوهد الجاني أمام البوابة الرئيسية حيث بادر القوة المكلفة بالتعامل مع البلاغ بإطلاق النار والتحصن داخل المبنى .

اثر ذلك، قامت القوة المكلفة بالمهمة بمباشرة خططها الميدانية لتحرير المحتجزين من خلال إحداث فتحه في جدار المبنى بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني في المنطقة.

كما قامت بعملية إنزال على سطح المبنى واقتحامه ومباغتة الجاني والسيطرة عليه وضبطه بعد قيامه بإطلاق النار باتجاه فريق المداهمة حال مشاهدته لهم (دون وقوع أي إصابات ولله الحمد).

وعثر بحوزته على سلاح من نوع رشاش ومسدس ومخزنين وعدد من الذخيرة الحية .

تم ضبط المتهم و إيقافه بمركز الشرطة المختص وتحريز الأسلحة والذخيرة المضبوطة وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.