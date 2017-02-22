“مياه الشرقية”: خفض ضخ المياه المحلاة للمنطقة لعمل الصيانة المجدولة

الأحساء – واس

دعت إدارة خدمات المياه بالمنطقة الشرقية أهالي مدينة الدمام، ومحافظات القطيف، وسيهات، وصفوى، ورأس تنورة إلى أخذ احتياطاتهم المائية؛ تحسباً لتخفيض ضخ كميات المياه المحلّاة التي تغذي هذه المدن والمحافظات، التي تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؛ نتيجة أعمال صيانة دورية مجدولة على وحدات التحلية في محطة مرافق بمحافظة الجبيل.

وسيترتب على أعمال الصيانة خفض كميات الضخ بواقع 15% لكميات المياه المحلّاة لما يقارب الشهر، بدأت المدة أمس، وتستمر حتى نهاية يوم الاثنين 20 / 6 /1438هـ على أن تعود في الساعات الأولى لصباح الثلاثاء 21 /06 / 1438هـ.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري: أن فروع خدمات المياه بالمدن والمحافظات المعنية، ستستقبل خلال قرابة الشهر، ما يعادل 18.520 متراً مكعباً من المياه المحلّاة في الساعة.

وأضاف: أنه سيتم ضخ المياه في الشبكات للمشتركين بواقع 10380 متراً مكعباً / الساعة لمدينة الدمام وأطرافها، و4255 متراً مكعباً في الساعة لمحافظة القطيف، فيما خصص لسيهات 1665 متراً مكعباً – الساعة، و1295 متراً مكعباً/ الساعة لصفوى، بينما كان لمحافظة رأس تنورة 925 متراً مكعباً/ الساعة.

وبيَّن المطيري: أن إدارة وفروع خدمات المياه بالمدن والمحافظات المستهدفة بالخفض ضمن خطط إدارة الأزمات والطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث ستقوم بتشغيل ما تحتاج إليه من مياه آبار؛ لضخها بالشبكة لتعويض النقص الحاصل من ضخ المياه المحلّاة، كما سيتم تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج المتنقلة في حال الحاجة لذلك.

وأشار إلى أن العملاء الذين لديهم خزانات أرضية مرتبطة بأخرى علوية، وبينهما مضخة لن يشعروا بأي نقص في إمداد المياه، أو اختلاف في انسيابيته؛ لما للتنظيم المائي المذكور من أثر بالغ في التوازن المائي داخل المنشآت، خصوصاً أن وقت الخفض سيقارب الشهر كما هو مجدول له.