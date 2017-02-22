“أبل” تنوي استبدال قارئ البصمة في هاتفها “آيفون 8”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت تقارير إخبارية عديدة معلومات جديدة مسرّبة عن هاتف “آيفون 8” (iphone8) المرتقب من قِبل شركة “أبل” الأمريكية، التي ستغيّر من طريقة تعامل المستخدمين مع الهاتف بصورة كبيرة.

ذكر موقع “ذا فيرج” التكنولوجي، أن الشركة الأمريكية تجهّز تقنية جديدة تستبدل بها قارئ بصمة الأصابع المعتاد، الذي زوّدت به نسخ آيفون السابقة.

ومن المتوقع أن تستبدل “أبل” قارئ البصمة بماسح ثلاثي الأبعاد للوجه، كي يتم التأكد من أن صاحب الهاتف هو مَن سيتمكّن فتح قفل الجهاز وليس متطفلاً أو شخصاً غريباً.

وستدعم تلك التقنية إمكانية جعل هاتف “آيفون 8” المرتقب يستغل الشاشة اللمسية، التي من المتوقع أن تكون بقياس 5.8 بوصة، من الحافة إلى الحافة.