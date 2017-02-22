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الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 22 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بطريقة غير مبررة.. إندونيسيا تحتجز 120 سعوديّاً وتسحب جوازاتهم بمنطقة «بونشاك»

بطريقة غير مبررة.. إندونيسيا تحتجز 120 سعوديّاً وتسحب جوازاتهم بمنطقة «بونشاك»

“الأحساء اليوم” – الأحساء

اعتقلت الشرطة الإندونيسية، اليوم، 120 سعوديّاً في منطقة بونشاك مع سحب جوازاتهم، وإركابهم في حافلات ونقلهم إلى العاصمة جاكرتا، قبل أن تتدخل السفارة السعودية وتُنهي احتجازهم.

وقال سفير المملكة لدى إندونيسيا أسامة محمد الشعيبي في ‘‘بيان‘‘ له اليوم: ‘‘إن ما حصل مع المواطنين كان غير مبرر، ولا يقبله عقل، وستبحث السفارة عبر القنوات القانونية والدبلوماسية مع الإندونيسيين الأسباب التي دعتهم لذلك‘‘.

وأبان: أن السفارة تفاعلت سَرِيعاً بالاتصال مع المسؤولين، حيث تم إيقاف الحافلات، وإنزال المواطنين، واستعادة جوازاتهم وتسليمها لهم، وإعادتهم لمكان إقامتهم.

وأضاف: أنه تم إشعار وزارة الخارجية بما حدث، والاستفسار من الخارجية الإندونيسية لتفسير الإجراء الخاطئ والمجحف بحق المواطنين، وتزويدها بصور للمتسببين من ضباط الجوازات في تصرفهم العنيف والتعسفي.

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