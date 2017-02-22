تقديم 10 مليار دولار من المملكة لليمن لإعادة إعمارها

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأربعاء (22 فبراير 2017)، أن المملكة العربية السعودية، قدمت 10 مليارات دولار لإعادة إعمار اليمن، منها مليارا دولار كوديعة لدى البنك المركزي اليمني لدعم العملة الوطنية.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع الرئيس هادي مع محافظي عدن، تعز، صنعاء، لحج، أبين، الضالع، شبوة، البيضاء وسقطرى.

ووجّه هادي المحافظين، ببذل مزيد من الجهود لحل مشكلات المواطنين، وتوفير الخدمات، وتلمّس هموم المواطن التوّاق إلى التنمية ومشاريع البنى التحتية. بحسب ما نقلته وكالة “سبأ”.

ودعاهم إلى وضع الأولويات الملحّة في الاعتبار، ومنها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق والاتصالات وغيرها، ليلمس المواطن أعمال التحول، ويستشعر تواجد السلطات المحلية ودوران عجلة الاستقرار والبناء.

وقال: “إن معركتنا مستمرّة ومزدوجة مع القوى الظلامية والإرهابية، المتمثلة في الحوثي وصالح ومن ساندهم، وسننتصر حتمًا لأننا دعاة حق ونحمل همّ وطن ومشاريع بناء وحياة لحاضر وطننا ومستقبله”.

ونوّه بالتضحيات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات في معركة العزة والمصير المشترك.