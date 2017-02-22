فوضى العقود والمال والاحتراف!

كتب للأحساء اليوم: سامي محمد الدقيلان

يتردّد للبعض وخاصة في الأوساط الرياضية والإعلامية المحلية والعربية، مقولة “دورينا (الدوري السعودي) أقوى دوري عربي”، ويتردد كذلك للكثير أننا نمتلك نجومًا من “اللاعبين” على أعلى المستويات لا تقل عن إمكانات اللاعبين العالميين؛ إذ أصبحت عقودهم مليونية توازي باقي اللاعبين العالميين. يقال إننا نمتلك لاعبين غير عاديين يصعب على دول الجوار امتلاك مثل هذه المواهب في زمن الاحتراف الذي طبق منذ سنوات، ويبدو أننا إلى يومنا هذا لم نفهم من الاحتراف سوى اسمه ونجهل كل قوانينه وشروطه، ولم نطبق أي شيء يذكر من خلال اتحادنا السعودي لكرة القدم ممثل في لجانه، وكذلك على مستوى الأندية المحلية.

ومع كل هذا وذاك من التخبطات لمفاهيم الاحتراف وقوانينه سواء لاعبين وإداريين ووكلاء لاعبين؛ يتردد للذهن أننا بهذه الإمكانات نسير في الطريق الصحيح، والذي من خلاله نستطيع تحقيق الإنجازات القارية والعالمية في كرة القدم مقارنة للإمكانات التي نمتلكها والأنظمة الاحترافية التي نطبقها من خلال الإستراتيجية المتبعة في تسيير أمور احترافنا.. كل هذا مجرد افتراضيات واجتهادات لا تعكس الواقع الحقيقي السائد في دهاليز المعترك للاحترافي وإدارته بالطريقة الصحيحة؛ بسبب النظرة القريبة الوقتية والعاطفية والتعصبية التي نسلكها في إدارة أمورنا الرياضية منذ سنوات!.

كل ما ذكر سابقًا من إمكانات مجرد كلام وحبر على الورق مخالف للحقيقة، والواقع إن كنت تعلم فهذه مصيبة وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أكبر؛ إذ أصبحت كرة القدم لدينا والاحتراف يسير من خلال المزاجية والتعصب لا بقوانين الاحتراف في بعض الإدارات للكيانات الرياضية؛ إذ أصبحت رياضتنا تدار بفوضى؛ ففي كل يوم نصدم ويصدم الشارع الرياضي بمشاكل رياضية من خلال التعاقدات والصفقات للظفر بلاعبين لم تحدث من قبل في أي دول العالم الكروية سوى لدينا، وكأننا نجهل معنى الاحتراف وقوانينه، فعلى سبيل المثال الكبري ولاعب يوقع لنادي وفي نفس الأسبوع يوقع مع ناديه الأول بغياب وعدم علم وكيل أعماله، ولاعب يختفي عن الأنظار ومن ثم يخرج ويعلن انتقاله لنادي آخر.. فوضى احترافية تعم كرة القدم السعودية من خلال التعاقدات والمزايدات؛ بسبب عدم فهم قوانين الاحتراف للإدارات واللاعبين ووكلائهم، وتعصب أعمى بصفقات عقود مليونية مفلسة لا تحقق أي إنجاز يذكر سواء على المستوى المحلي والخارجي.

دورينا مجرد معترك ومنافسات شرسة خارج الملعب فقط للظفر بلاعب وإن كلف ذلك خزينة النادي الكثير من أموال مادية للعرض لكسر شوكة النادي الآخر على العرض من أجل الظفر باللاعب حتى وإن كان النادي ليس في حاجته لخارطة الفريق فقط لمجرد إفشال عقد اللاعب مع النادي الآخر؛ إذن نحن أمام إدارات تنافس وهدر للمال العام وحلم دائم لا نصحو منه إلا من خلال صدمة (مشكلة رياضية) مؤقتة، بعدها نعود لنومنا مرة أخرى لنحلم من جديد، وهكذا نسير أمور كورتنا واحترافنا بلا قوانين احترافية صارمة لحفظ حقوق الأندية واللاعبين -للأسف- ومن يشك في ذلك عليه الاطلاع على قضايانا في الفيفا!.