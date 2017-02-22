كشافة ثانوية الإمام النووي تدشّن مشروعها الثاني ضمن منافسات رسل السلام

الأحساء – فواز بن يوسف الموسى

دشّنت كشافة الإمام النووي الثانوية بمحاسن، يوم أمس الثلاثاء، مشروعها الثاني ضمن منافسات رسل السلام بعنوان “وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن التقني”، حيث أقامت الفرقة الكشفية بإشراف من القائد الكشفي غازي الرويشد معرضًا بخصوص هذا الموضوع.

وقد افتتح المعرض قائد المدرسة خليل السند، بحضور مدير النشاط الكشفي في إدارة التعليم صلاح المغربي، ومدير مركز الملك عبدالعزيز الكشفي، وأحمد الصرعاوي، ومعلمي المدرسة، ومن ثم ألقى “السند” كلمة رحّب فيها بالحضور، وشكر الفرقة الكشفية على جهودهم في إبراز وإنجاح برامج المدرسة.

وفي الأثناء ألقى فضيلة الشيخ سعود الخماس، محاضرة بعنوان “سلبيات وإيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن التقني”، فيما عرضت الفرقة الكشفية مشهدًا تمثيليًا ومسرحية بهذا الخصوص؛ ليختتم الحفل بتوزيع الهدايا والمطويات التوعوية والتثقيفية على الحضور.