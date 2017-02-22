نادي الحي “غراس” يستضيف مستشار الديوان الملكي عبدالله التركي

الأحساء ــ نَوَّاف بن عَلَّاي الجِرِي

تصوير: أحمد الشريط

بإشراف من الإدارة العامة للتعليم بالأحساء تحت قيادة وحضور المدير العام للتعليم أحمد بن محمد بالغنيم، استضاف نادي الحي غراس بمدرسة جابر بن عبدالله الأنصاري، مساء أمس الثلاثاء، المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي، وجمع من قيادات إدارة التعليم بالأحساء، ومديري أندية الحي والمشرفين وأولياء الأمور، وذلك للاطلاع عن كثب على ما يقدمه النادي من خدمات للحي المحيط، والمجتمع بشكل عام، والبرامج والأنشطة الهادفة التي تقام فيه، وكذلك مقرات النادي المختلفة، والاطلاع على البرامج المقامة بها بشكل مباشر.

وفي الأثناء، توجّه “التركي” والحضور لمقر ديوانية النادي؛ للقاء مديري أندية الحي والمشرفين الحاضرين؛ لأخذ فكرة مبسطة وسريعة عن ماهية أندية الأحياء وأهدافها ودورها في خدمة المواطن والوطن بشكل عام، حيث تحدث عن ذلك بالتناوب كل من المدير العام للتعليم بالأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، ومدير إدارة النشاط الطلابي يوسف بن سعد الخلفان، وقائد نادي الحي (غراس) بمدرسة جابر الأنصاري عبدالله بن عبدالعزيز البوعبيد.

إلى ذلك، توجّه الجميع لمقر المسرح بالنادي لحضور ملتقى التعايش “ضرورة ومصلحة وطنية”، الذي قدمه “التركي”، بتقديم من قبل “بالغنيم”، حيث تناول في حديثه أهمية التعايش، وإبراز المنهج الإسلامي في التعايش بالمملكة العربية السعودية، ونشر ثقافة التسامح والحوار بين الأطياف، وكذلك إبراز أهمية الحوار والتعدد الثقافي والحاجة للتعايش وأثره في مستقبل البلاد، وتنمية الوعي الفكري والمعرفي لتقبل الآخر من أجل التآلف بين جميع فئات وأفراد وأطياف المجتمع، تحت راية التوحيد وقيادة حكام هذا البلد الطيب والمبارك -حفظه الله وأعلى كلمته.

وأخيرًا، استمع الدكتور عبدالله التركي وأجاب على بعض مداخلات وأسئلة الحضور، التي كان لها الأثر الطيب في نفوس الجميع؛ ليغادر عضو هيئة كبار العلماء والوفد المرافق له بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.