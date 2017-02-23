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الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 23 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

طوارئ صحة الأحساء تنفذ فرضية اندلاع حريق بإدارة التمريض

طوارئ صحة الأحساء تنفذ فرضية اندلاع حريق بإدارة التمريض

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نفّذت إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الأحساء، أمس الأربعاء, خطة فرضية بمشاركة الشرطة، وإدارة الدفاع المدني، والدوريات الأمنية، والمرور، والشركة السعودية للكهرباء؛ بهدف قياس جاهزية الجهات المشاركة في التدخل السريع فور وقوع الحادث, ومدى التزامها بخطط الطوارئ والأزمات المتعارف عليها، إضافة إلى تعريف العاملين بأماكن مخارج الطوارئ ونقاط التجمع وأماكن الإخلاء لحين وصول الفرق المشاركة.

وجرى تنفيذ الخطة بفرضية اندلاع حريق في إدارة التمريض بمديرية الشؤون الصحية بنجاح، نتج عنها ثلاث إصابات من الدرجة الثالثة، وإصابتان من الدرجة الثانية، وإصابة واحدة من الدرجة الأولى، وانتهت بنقل وإسعاف جميع المصابين بالفرضية إلى مستشفى الملك فهد.

 

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