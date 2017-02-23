براءة مواطن من تهمة تزوير اسمه بعد دخوله المملكة بجواز سفر “فلبيني”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بجدة، حكماً يقضي بعدم إدانة مواطن، فيما نُسب له من تزوير محررات وازدواج جنسيته بعد قدومه إلى المملكة بجواز سفر فلبيني.

وكان المواطن قد وجهت له تهمة التزوير أثناء قدومه إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث تبين لمسؤولي جوازات المطار أن اسمه بجواز سفره الفلبيني مخالف لاسمه وجنسيته الحقيقية الثابتة بالسجل المدني وهويته الوطنية التي تضم اسمه كمواطن، ما جعل الموظفين يُثبتون تلك الواقعة والقبض عليه بتهمة التزوير وكذلك ازدواج الجنسية، قبل تبرئته لاحقاً.

وقال مصدر ‘‘بعد سماع أقوال المتهم الذي أكد أمام الدائرة القضائية أن أباه سافر إلى الفلبين من فترة طويلة بنحو 80 عاماً، وبعد رجوعه المملكة أرجع أبناءه معه، وقد كان اسم أبيه مركباً في جواز السفر الفلبيني، حيث قدم المتهم ما يثبت أن الاسم هكذا يكتب حسب الأنظمة في البلد القادم منها‘‘.

وفيما يخص اسم جده، قال ‘‘إن الاسم الموجود بالجواز هو اسم والد أمه وهو المعمول به حسب القانون الفلبيني، ووعد بتقديم ما يثبت صحة ذلك‘‘ وبعد انعقاد الجلسة الثانية أحضر المتهم خطابا من القنصلية الفلبينية بجدة يثبت أقواله في الجلسة الماضية بأن اسمه المثبت في الجواز هو وفق القانون الفلبيني للسجل المدني، وبعد مواجهة المتهم بما اتهم فيه أنكر كافة التهم التي أسندت له، وفقاً لـ‘‘الوطن‘‘.

وأضاف المصدر، بعد عدة جلسات تضمنت عدم إدانة المتهم بتهمة التزوير بناء على الأسباب التي ذكرها وما قدمه للدائرة القضائية واعتراض ممثل الادعاء العام على الحكم عدة مرات، وعقدت مؤخراً الجلسة الفاصلة للبت في القضية، حيث استمع القاضي في المحكمة الإدارية لأقوال المواطن ومعرفة الأسباب التي دفعته لاستخدام الجواز الفلبيني مع أنه خرج من المملكة بجواز سعودي.