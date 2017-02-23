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الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 23 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مستشفى الملك فهد بالهفوف يسجّل لجنة محلية لأخلاقيات البحوث

مستشفى الملك فهد بالهفوف يسجّل لجنة محلية لأخلاقيات البحوث

الأحساء – “الأحساء اليوم”

حصل مستشفى الملك فهد بالهفوف، مؤخرًا، على اعتماد وزارة الصحة بتسجيل لجنة البحوث (IRB) في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث أصبحت اللجنة ضمن قائمة اللجان المعتمدة لدى وزارة الصحة، وهو ما يترتب عليه أحداث نقلة نوعية في المجال البحثي؛ لما ستسهم به من اختصار الوقت والجهد على الباحث في الحصول على المعلومة واختيار عينات البحث، حيث تتضمن اللجنة نخبة من الاستشاريين في المجال البحثي على مستوى المحافظة.

وبهذه المناسبة، عّبر مدير المستشفى الدكتور مراد بن ناصر الناصر، عن شكره وتقديره لقسم التعليم المستمر بالمستشفى لجهوده المبذولة والمتواصلة لتفعيل دور المجال البحثي والشراكة المجتمعية على مستوى المحافظة وخارجها، ولكل من ساهم في دعم وتشجيع اللجنة للحصول على هذا الاعتماد.

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