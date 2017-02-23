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الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 23 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“التخصصات الصحية” تضبط مواطنًا حاول رشوة موظف للحصول على “الرخصة الطبية”

“التخصصات الصحية” تضبط مواطنًا حاول رشوة موظف للحصول على “الرخصة الطبية”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قالت هيئة التخصصات الصحية، إنها ضبطت متقدماً حاول رشوة موظف في أحد مراكز الاختبارات التي تقدم اختبار الرخصة الطبية السعودية (SMLE) ليتمكن شخص آخر من تأدية الاختبار مكانه، وقد باشرت معه تنفيذ لائحة الإجراءات الجزائية لمثل هذه المخالفة.

وقال مدير عام الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لـ‘‘الهيئة‘‘ عبدالله الزهيان: ‘‘إن الهيئة، تقف بحزم ضد أي ممارسات مخالفة مثل الغش أو انتحال الشخصيات أو غيرها من المخالفات‘‘، مشدداً على أن لوائح الهيئة فيما يتعلق بالغش في الاختبارات جادة وصارمة إذ تصل إلى شطب المرشح واتخاذ إجراءات قانونية ضده، لافتاً إلى أن العقوبات تتدرج حسب المخالفة إذ تبدأ الإجراءات التأديبية بالحرمان من الاختبارات المستقبلية لفترة تتراوح بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو الحرمان النهائي، بحسب ‘‘الرياض‘‘.

وأكد أن الهيئة، تمتلك من الوسائل والقدرة والخبرة في ضبط كل من يحاول تجاوز الأنظمة بمحاولات الغش المختلفة، داعياً الممارسين الصحيين، إلى التحلي بأخلاقيات الممارس الصحي المتعلقة بالوعي، والإدراك، والاهتمام بتطوير ذاته لخدمة المجتمع.

وأضاف الزهيان، أن مثل هذه الحالات لا يتم التساهل معها، حيث تشير لائحة الاختبارات في فصلها الثالث محظورات عدة تحدد للممارس الصحي ما يجب مراعاته والالتزام به قبل الاختبار واثنائه وبعده إلى جانب ما يترتب على مخالفة هذه التعليمات من تطبيق للإجراءات التأديبية التي وضعت لتحقيق أعلى معدلات الالتزام نظراً إلى أن الممارسة الصحية لا تتعلق بالممارس وحده وإنما تتصل بشكل مباشر بالمجتمع وأي تهاون في ذلك سينعكس سلباً على جودة الخدمة الصحية.

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