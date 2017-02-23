دراسة: تناول الفاكهة والخضراوات يومياً يقلل مخاطر أمراض القلب

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أظهرت دراسة جديدة، أن تناول 10 حصص، يمنع ما يصل إلى 7.8 مليون حالة وفاة مبكرة في جميع أنحاء العالم كل عام.

وذكرت الدراسة، التي نفذها علماء في إمبريال كوليدج في لندن، أن تناول 200 جرام من الخضراوات والفاكهة، مرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 16%.

وتنخفض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 18%، أما خطر الإصابة بالسرطان فينخفض بنسبة 4%، وتتراجع مخاطر الموت المبكر إجمالاً بنسبة 15%.

وتشير الدراسة، إلى أنه يجب أن يتراكم البلاتيفولس من الخضراوات والفاكهة بشكل كبير يومياً لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة والموت المبكر.

أما في حالة تناول 800 جرام من الفاكهة والخضراوات يومياً، أي ما يعادل 10 حصص، فيرتبط ذلك بانخفاض مخاطر أمراض القلب بنسبة 24%، ويجنب الإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة أقل بـ33%، والسرطان بنسبة 13%، والوفيات المبكرة بنسبة 31%.

وللوقاية من تلك الأمراض، يفضل أكل التفاح والكمثرى والحمضيات والسلطات والخضراوات الورقية مثل السبانخ والهندباء، وأيضاً الملفوف والقرنبيط والبروكلي، وللحد من خطر السرطان، ينبغي أكل الفاصوليا الخضراء، والخضراوات الصفراء والبرتقالية مثل الفلفل والجزر.