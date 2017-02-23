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الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 23 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

قنصلية المملكة بأمريكا: لم يردنا أي بلاغات من مواطنينا جراء أمطار كاليفورنيا

قنصلية المملكة بأمريكا: لم يردنا أي بلاغات من مواطنينا جراء أمطار كاليفورنيا

الأحساء – واس

أوضح القنصل العام للمملكة في لوس أنجلوس السفير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، أن القنصلية لم تتلق حتى إعداد هذا البيان أي اتصال من أحد المواطنين، جراء ما تتعرض له ولاية كاليفورنيا من أمطار غزيرة، وما صاحبها من أعاصير، أدت لسقوط أشجار وإغلاق الكثير من الطرق.

وبيّن السديري، في ‘‘بيان‘‘ صحفي الليلة الماضية، أن القنصلية تتابع أحوال الفيضانات، وما ينتج عنها، بالتنسيق أيضاً مع الملحقية الثقافية منذ اللحظات الأولى، بالتعميم على كافة الطلاب بتوخي الحيطة والحذر، وتزويدهم بكافة أرقام الطوارئ بالقنصلية، كما تم تفعيل خطة الطوارئ المرسومة من قبل وزارة الخارجية، في مثل هذه الحالات، متمنياً للجميع السلامة.

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