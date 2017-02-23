معالجة (199) حالة للأشقاء السوريين خلال أسبوع

الأحساء – واس

قدمت عيادة طب الأسنان التابعة للعيادات التخصصية السعودية العلاج المناسب للأشقاء اللاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري حيث بلغ مجموع ما تم التعامل معه من حالات مرضية خلال الأسبوع المنصرم هو 199 حالة مرضية.

وأوضح رئيس قسم عيادات طب الأسنان في العيادات التخصصية السعودية الدكتور محمد الفارس أن العيادات السعودية تقوم بتأمين أفضل المواد الطبية المتعلقة بمعالجة الأسنان وذلك من خلال دراسة دورية تهدف إلى تحديد الاحتياج الفعلي للشقيق السوري، مبينًا أن الحالات التي يتم معالجتها يغلب عليها التسوس والالتهابات الناتجة عن عدم الاهتمام بتنظيف الأسنان حيث يتم توعية المرضى إلى أهمية نظافة الأسنان والتي تنبه له القسم المختص في الحملة الوطنية السعودية والذي على ضوئه تم تأمين أدوات تنظيف الفم وتقديمها لسكان المخيم كافة ضمن مشروع الحملة الصحي “شقيقي صحتك تهمني” الذي كان له الأثر الجيد في مكافحة التسوس والتهاب الأسنان.