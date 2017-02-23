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الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 23 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

القتل تعزيراً بحق باكستاني هرّب هيروين داخل أحشائه

القتل تعزيراً بحق باكستاني هرّب هيروين داخل أحشائه

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل تعزيراً بالمدعو / إعتبار خان قل سلاخان – باكستاني الجنسية – لتهريبه كمية من الهيروين المخدر.

وقالت الوزارة في بيان لها، أنه تم القبض على “إعتبار” عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بما نسب إليه , وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً ، وأيد الحكم من محكمة الإستئناف و من المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً ، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً في الجاني اليوم في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

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