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الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 23 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

ضبط عصابة تسرق مركبات من الرياض وتنقلها إلى خارجها

ضبط عصابة تسرق مركبات من الرياض وتنقلها إلى خارجها

“الأحساء اليوم” – الأحساء

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم سرقة المركبات، فقد توفرت معلومات لدى قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تفيد عن قيام شخصين (سعوديي الجنسية / في العقد الرابع) بسرقة مركبات من مدينة الرياض ونقلها إلى خارج المنطقة)، عليه فقد عملت القوة على تحليل المعلومات المتاحة وتتبعها وعملت على وضع الخطة الأمنية المناسبة وزرع المصادر السرية.

وأسفرت الجهود الميدانية عن ضبطهما متلبسين في كمين محكم في إحدى محافظات المنطقة أثناء متابعتهما من قبل الفرق السرية وهما برفقة (سطحة / مستأجرة) تقل مركبة مسروقة، وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بما نسب اليهما.

وجرى إيقافهما بمركز الشرطة المختص للتوسع في التحقيق معهما في القضايا المقيده ضد مجهول وإيقاف قائد مركبة النقل لمخالفته نظام النقل وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.

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