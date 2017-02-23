“التعليم” تدشن برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبيها

“الأحساء اليوم” – الأحساء

عقد وزير التعليم د. أحمد العيسى اليوم الخميس مؤتمراً صحافياً حول التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي ومنسوبات التعليم، والذي بارك من خلاله العيسى هذه المبادرة والخطوة الرائدة التي تستهدف أكبر شريحة وظيفية في مؤسسات ووزارات الدولة.

وأبان العيسى أن مبادرة التأمين الصحي الاختياري الذي تنفذه التعليم في هذه المرحلة يأتي في الوقت الذي أصبح فيه التأمين الطبي على الموظفين والموظفات وأبنائهم وزوجاتهم من الأساسيات التي ستسهم بتوفير البيئة الصحية المناسبة للأداء في العمل مع وجود العناية بصحة الأسرة وتلقي العلاج والرعاية في ظروف ميسرة ، مشيرا إلى مراعاة الوزارة في تنفيذها لهذه المبادرة لجميع الفئات وتقسيمها إلى ألماسية وذهبية وفضية وبرونزية والذي عليه تتفق الشركة المنفذة للتأمين مع حامل الوثيقة بموجب نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1420/5/1هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 460/23/ض وتاريخ 1423/3/27هـ في هذا الشأن بتغطية نفقات توفير الرعاية الصحية للمؤمن عليهم بموجب هذه الوثيقة ، وإلى المدى وبالطريقة المبينين بها ، من خلال شبكة مقدمي الخدمة المعينين من قبل الشركة مع الخضوع في ذلك دوماً لشروط وتعريفات وتحديدات وحدود واستثناءات التغطية التي تشتمل عليها هذه الوثيقة ومقرة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني.

وألمح العيسى إلى متابعة الوزارة لنتائج وحيثيات هذه المبادرة والعمل على أخذ الملاحظات والتقارير اللاحقة والتي ستعمد الوزارة إلى الأخذ بنتائجها للتطوير بشكل مستمر لضمان توفير خدمة أفضل لشريحة المعلمين والمعلمين الذين هم الأساس الذي تسعى الوزارة لتوفير البيئة الجاذبة لهم لتأدية رسالتهم على أتم وجه وفي ظل ظروف عملية وصحية مناسبة.

من جانبه أوضح د. أحمد قران المشرف العام على مركز المبادرات النوعية بوزارة التعليم أن التأمين الصحي الاختياري الذي أقره وزير التعليم سيخضع لشروط وإجراءات راعت الوزارة من خلالها العديد من الجوانب التي تصب في صالح منسوبي ومنسوبات التعليم وأسرهم، مبيناً أن حد التغطية الأقصى للفرد الواحد 500 ألف ريال لجميع الفئات الألماسية والذهبية والفضية والبرونزية وفي كافة المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات في المملكة العربية السعودية ، بحيث تبلغ نسبة التحمل للزيارة الواحدة للفرد الواحد % بحد أقصى 50ريال لحامل البطاقة الألماسية و 20% بحد أقصى 100 ريال لبقية الفئات ( الذهبية الفضية البرونزية ) ، علماً أن الحد الأقصى لرسوم الكشف في المراكز المعتمدة مغطى بالكامل لكافة الفئات وكذلك نفقات التحمل في حالات التنويم أو أي نوع من العمليات.

وتأتي الأقساط الشهرية للفئات المعتمدة وفق الآتي :

وأكد قران أن التأمين الصحي لمنسوبي ومنسوبات التعليم لن يغطي الحالات المستثناة من وثيقة مجلس الضمان الصحي والتي تتضمن على سبيل المثال المطالبات التي تنشأ عن الإصابة التي يسببها الشخص لنفسه متعمداً، و الأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استعمال بعض الأدوية أو المنشطات أو المهدِّئات أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما شابه ذلك ، والجراحة أو المعالجة التجميلية، ومصاريف علاج الفتـرة اللاحقة لتشخيص (فيروس نقص المناعة البشرية) HIV أو العلَّل ذات الصلة بالـ HIV بما فيها مرض الإيدز (نقص المناعة المُكتسبة) أو مشتقاتها أو مرادفاتها أو أشكالها الأخرى، وتساقط الشعر، أو الصَلَع، أو الشعر المُستعار، وحالات العقم والضعف الجنسي ، والتشوهات الجسدية الغير مهددة للحياة، وحالات زرع الأعضاء المنقولة والنخاع العظمي أو زرع الأعضاء الاصطناعية البديلة التي تحل محل أي عضو بالجسم.

وكانت شركة الراجحي للتأمين التعاوني قد أعلنت عن توقيع إتفاقية يوم أمس الأربعاء مع وزارة التعليم لتقديم خدمات التأمين الصحي الإختياري لمنسوبي الوزارة وأفراد أسرهم.

وقالت الشركة عبر بيان لها على تداول، أنها ستقوم بتوفير غطاء تأميني طبي اختياري لكافة منسوبي وزارة التعليم وأفراد أسرهم، على أن تبدأ التغطية التأمينية بتاريخ 1438/08/1هـ الموافق 2017/04/27م ، ولمدة سنة ميلادية.

وأشارت الشركة أن هذه الإتفاقية تعكس ثقة وزارة التعليم بشركة الراجحي للتأمين التعاوني لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، متوقعة أثراً مالياً ايجابياً لهذا الاتفاق للنتائج المالية لعام 2017.