10225 قطعة شتوية من الحملة السعودية للنازحين السوريين بمخيمي باب السلامة وباب الهوى

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تواصل الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من خلال مكتبها في تركيا تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء السوريين النازحين من مدينة حلب وذلك ضمن مبادرتها “لأجلك يا حلب” مستهدفة مخيمات باب السلامة وباب الهوى المتمثلة بمخيم النهضة ومخيم إسلامنا وقرية كفرناها وقرية صوران وقرية حج كوسا وقرية شويخه وقرية العجيل وقرية الوادي الأخضر وقرية جب الدم.

وبيّن مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة أن الحملة مستمرة بتقديم المساعدات المتنوعة ضمن سلسلة التوزيعات التي تطلقها للداخل السوري عبر الحدود التركية وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية التركية والمتمثلة بمنظمة الإغاثة الدولية التركية (IHH) ، مشيراً إلى أن هذه التوزيعات تحتوي على (2222 بطانية 1052 كنزة و4010 جاكيت و2391 طقم شتوي و550 شال نسائي بالإضافة غالى 639 حقيبة عناية شخصية و 639 طقم أواني منزلية و ملحقاته).

من جانبه، أوضح الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا ان الحملة السعودية مستمرة في إدخال المساعدات الإغاثية إلى الداخل السوري ليستفيد منها اكبر قدر ممكن من النازحين السوريين في منطقة حلب وأريافها وادلب وأريافها، مؤكداً أن الحملة مستمرة بإذن الله بإيصال المساعدات إلى أشقائنا النازحين من حلب على الشريط الحدودي التركي السوري، وذلك بالعمل على إدخال وتوزيع (400 ألف جاكيت و176 ألف بطانية كبيرة و188 ألف بطانية طفل و288 ألف طقم شتوي و144 ألف بلوفر و 172 ألف شال نسائي و167 الف وجبة غذائية جافة و328 ألف عبوة حليب سائل مغذي).

وأشار السمحان إلى أن توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – تحرص على ضرورة إيلاء الشقيق السوري جل الاهتمام الكبير في كافة الجوانب الإغاثية والإنسانية، مقدماً في الوقت نفسه عظيم الشكر والتقدير للشعب السعودي الكريم الذي يضرب أروع الأمثلة في التراحم والتآخي سائلا الله العلي القدير أن لا يحرمهم الأجر والثواب. وأضاف الغبان بأنه تم ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخيرة الحية إضافة إلى كمية من المخدرات وجدت داخل المنزل وتم تحريز كامل المضبوطات ومعاينة الموقع وإيقاف الجاني والعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لذلك تمهيداً لإحالته للجهات المختصة.