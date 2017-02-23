120رائدًا كشفيًا على مستوى المملكة في الأحساء لمناقشة الإعلام والبرامج وفق رؤية 2030

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تستضيف الأحساء ممثلة في مفوضية رواد الكشافة، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم في الأحساء، وعمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك فيصل، اليوم الخميس، وعلى مدى ثلاثة أيام، اللقاء الخامس عشر لرابطة رواد كشافة المملكة، برعاية رئيس رابطة رواد كشافة المملكة الدكتور عبدالله بن عمر نصيف، وبحضور نائب رئيس رابطة رواد كشافة المملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، ومفوض رابطة رواد كشافة المملكة بجمعية الكشافة العربية السعودية الرائد الكشفي زيد بن سيف البتال، وأعضاء اللجنة الفنية الفرعية لرابطة رواد كشافة المملكة.

وفي السياق أوضح مفوض رواد كشاقة الأحساء الرائد الكشفي عبدالعزيز بن إبراهيم الخميس، أن هذا اللقاء التشاوري الذي تستضيفها الأحساء ويشارك فيه 120 رائدًا كشفيًا على مستوى المملكة، يأتي ضمن خطة أنشطة وبرامج مفوضية رواد كشافة المملكة في جمعية الكشافة العربية السعودية لهذا العام 1438هـ.

وأكد “الخميس” أن مفوضية رواد كشافة الأحساء قد أنهت كل استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال المشاركين من رواد كشافة المملكة في هذا الاجتماع والذي وصفه بالعرس الكشفي الكبير الخامس عشر.

من جانبه، بيّن مفوض الإعلام بمفوضية رواد كشافة الأحساء الرائد الكشفي علي بن سعيد اليامي، أن محاور اللقاء الخامس عشر للجمعية العمومية لرابطة رواد كشافة المملكة يتضمن عددًا من المحاور ذات العلاقة بأنشطة وبرامج رواد الكشافة وفق رؤية المملكة 2030 وكيفية تحقيقها، من خلال ورش عمل وحوارات في البرامج والإعلام، وكذلك إعلان أسماء المفوضيات الفائزة بالمراكز الخمس الأوائل على مستوى المملكة في الأنشطة والبرامج وتنمية العضوية وتحقيق الشراكة وتنمية الفكر.

وتابع: هذا إضافة تنظيم برنامج سياحية وترفيهي يقام على هامش اللقاء يشمل حفل سمر وعمل تطوعي في مخيم الجوالة بجامعة الملك فيصل، وزيارة معرض “كلنا منتجون” والذي تنظمه جمعية فتاة الأحساء بمنتزه الملك عبدالله البيئي، وتنفيذ جولة سياحية تحكي قصة تطور الأحساء سياحياً واقتصادياً وعمرانياً في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء.

وفي الختام، قدم مفوض رواد كشافة الأحساء عبدالعزيز الخميس، شكره وتقديره لجميع أهالي الأحساء على تعاونهم وكرمهم، وخاصة شركاء النجاح من الداعمين ورعاة لهذا اللقاء الكشفي، متمنيًا أن يحقق أهدافه التي لأجلها أقيم.