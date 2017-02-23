6 مارس بدء تنفيذ النقطة الواحدة على جسر الملك فهد

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، وما تم الاتفاق عليه خلال جلسة المباحثات التي عقدت مؤخراً، اتفق المعنيون بشئون الجمارك والجوازات في البلدين الشقيقين على إنهاء الإجراءات المتعلقة بتطبيق نقطة الدخول الواحدة عبر المسار الخاص في جسر الملك فهد بدءاً من 6 مارس المقبل، كمرحلة أولى تجريبية في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، تمهيداً لتطبيقها في المسار العام، بعد تقييم الفريق الفني المشترك للتجربة والعمل على بلورتها والاستفادة منها عند التطبيق التدريجي للنقطة الواحدة في المسار العام، بناءً على الاتفاق الذي تم بين الجانبين في 15 فبراير الجاري.

وذلك حسبما ذكرت صحيفة الأيام البحرينية أنه خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم بمقر المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بين المعنيين بشئون الجمارك والجوازات في البلدين الشقيقين، بهدف تسريع العمل على إجراءات تطبيق نظام نقطة الدخول الواحدة في منفذ جسر الملك فهد، برئاسة م. عبدالرحمن اليحيى مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وحضور كل من الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة، والعميد عبدالله حمد الكبيسي مدير عام الإدارة العامة للتخليص والتفتيش الجمركي، والشيخ سلمان بن محمد آل خليفة مدير عام تقنية المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية ممثلين عن الجانب البحريني، وكل من ضيف الله العتيبي مدير جمارك جسر الملك فهد، والعميد مرعي القحطاني مدير جوازات جسر الملك فهد، والعميد حمد الحربي مساعد المدير العام لخدمة العملاء بمركز المعلومات الوطني، والعقيد خالد الصيخان مساعد مدير عام الجوازات لشئون التقنية في المديرية العامة للجوازات، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين بالمديرية العامة للجوازات وجمارك جسر الملك فهد وإدارة أمن المنافذ ومركز المعلومات الوطني ممثلين عن الجانب السعودي.