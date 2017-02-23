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الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 23 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

«الصندوق العقاري» يُوضِّح حقيقة الأوامر السامية بشأن طلبات الدعم السكني

«الصندوق العقاري» يُوضِّح حقيقة الأوامر السامية بشأن طلبات الدعم السكني

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نفى صندوق التنمية العقارية، اليوم الخميس، ما تم تداوله في مواقع التواصل، من صدور أوامر سامية تخصُّ الصندوق، مؤكِّداً أن الأوامر الصادرة تتعلق بآلية تنظيم الدعم السكني الذي تشرف عليه وزارة الإسكان.

وقال المتحدث الرسمي للصندوق، حمود العصيمي، في بيان نشره حساب الصندوق على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘: ‘‘إن الصندوق ملتزم أمام جميع من هم على قوائم الانتظار لديه من خلال برامج تمويلية مدعومة، تساهم في تقليص مُدد الانتظار، وتمكنهم من تملك مساكن ملائمة لهم‘‘.

يُذكر أن ما تم تداوله من أوامر سامية متعلقة بكيفية استفادة أصحاب الطلبات المقدمة على صندوق التنمية العقارية من برامج الدعم السكني في حال رغبتهم في ذلك.

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