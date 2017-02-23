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الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 23 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

تعرَّف على ما وجده الأطباء داخل أجسام المرضى في المملكة

تعرَّف على ما وجده الأطباء داخل أجسام المرضى في المملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

شهد العديد من مستشفيات المملكة، استخراج أجسام صُلبة من أجساد مرضى مواطنين ومقيمين، كان أبرزها: الشَّعْر، والمَلاعِق، والمسامير، وأدوات جراحة، أو كبسولات مخدِّرات.

وقبل أيام، استخرج أطباء مستشفى ينبع العام كتلة من الشَّعْر بطول 40 سنتيمتراً من مِعْدَة فتاة، تبلغ من العمر 14 عاماً، فيما شهد مستشفى بريدة ابتلاع طفل (سنة وأربعة أشهر) مسماراً؛ ما تسبب في انسداد مجرى التنفس العلوي، وعرَّض حياته للخطر.

وشهد مستشفى بريدة، ابتلاع طفل آخر (ثمانية أشهر) كرة بلاستيكية صغيرة الحجم؛ أدت إلى اختناقه وتوقف قلبه، بحسب تقرير نشرته صحيفة “الحياة”.

ومن الحالات الخطيرة، ما تعرَّض له مقيم هندي يبلغ من العمر 24 عاماً، حيث اخترق مسمار قلبه مرتدّاً من جهاز تثبيت آليّ، وتمكن فريق طبي في مركز الأمير سلطان لجراحة القلب بالقصيم من إنقاذ حياته، فيما ابتلعت مريضة وافدة مِلْعَقة كادت تتسبب في وفاتها.

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