توقيع عقدين لإنشاء 3 محطات تحلية شمال وشرق المملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أبرم وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، عقدين أحدهما لإنشاء 3 محطات تحلية جديدة، والآخر لمشروع نقل المياه لمدينة الخفجي، بإجمالي 770 مليون ريال.

ويشمل العقد الأول محطة تحلية حقل المرحلة الثالثة، ومحطة تحلية ضباء (المرحلة الرابعة)، إضافة إلى المحطة الرابعة في الوجه، ويستغرق تنفيذه عامين من استلام الموقع.

وتصل الطاقة التصميمية لكل محطة إلى 16 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يوميا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 687 مليون ريال.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي، في تصريح صحفي، أن مكونات المشروع تتضمن نظام التغذية من مياه البحر والرجيع، ومحطة تحلية تعمل بتقنية التناضح العكسي إضافة إلى 12 خزانا للمياه بواقع 4 خزانات لكل محطة، يستوعب كل منها 9 آلاف متر مكعّب، وخطوط نقل مياه من المحطة إلى خزانات التغذية.

وأشار إلى أن مشروع خطوط نقل المياه الجديد من محطة تحلية الخفجي، التي تعمل باستخدام الطاقة الشمسية، يأتي ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لاستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج المياه المحلاة إلى الخزانات الطرفية بطاقة تصميمية قدرها 60 ألف متر مكعّب يوميًا في المرحلة الأولى، وبطول خط أنابيب يصل إلى 11 كيلومترا، بقيمة إجمالية تتجاوز 82 مليون ريال، ومدة تنفيذ 487 يوما.