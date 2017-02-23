البطاطا الحُلوة كنز من الفيتامينات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال خبراء التغذية: ‘‘إن البطاطا الحُلوة تتمتع بفوائد صحية جمَّة، حيث إنها غنية بالكربوهيدرات البطيئة؛ لِذَا فهي تساعد على الشعور بالشبَع لمدة أطول من الكربوهيدرات السريعة، مثل: الخبز، والحبوب، والمعكرونة‘‘.

وأوضحت خبيرة التغذية الألمانية زابينا شوستر فولدان، أن البطاطا الحُلوة تزخر أيضاً بالألياف الغذائية، التي تعمل على تحفيز عملية الهضم، معتبرة إياها كنزاً للفيتامينات، مثل: C، وE، والمعادن، مثل: البوتاسيوم، والكالسيوم، والزنك.

وأضافت: تمتاز البطاطا الحُلوة بمحتواها العالي من مضادات الأكسدة، التي تحارب ما يُعرف ‘‘بالجذور الحرة‘‘ التي تهاجم خلايا الجسم.