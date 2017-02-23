تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الخميس, 26 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 23 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

البطاطا الحُلوة كنز من الفيتامينات

البطاطا الحُلوة كنز من الفيتامينات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال خبراء التغذية: ‘‘إن البطاطا الحُلوة تتمتع بفوائد صحية جمَّة، حيث إنها غنية بالكربوهيدرات البطيئة؛ لِذَا فهي تساعد على الشعور بالشبَع لمدة أطول من الكربوهيدرات السريعة، مثل: الخبز، والحبوب، والمعكرونة‘‘.

وأوضحت خبيرة التغذية الألمانية زابينا شوستر فولدان، أن البطاطا الحُلوة تزخر أيضاً بالألياف الغذائية، التي تعمل على تحفيز عملية الهضم، معتبرة إياها كنزاً للفيتامينات، مثل: C، وE، والمعادن، مثل: البوتاسيوم، والكالسيوم، والزنك.

وأضافت: تمتاز البطاطا الحُلوة بمحتواها العالي من مضادات الأكسدة، التي تحارب ما يُعرف ‘‘بالجذور الحرة‘‘ التي تهاجم خلايا الجسم.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

دراسة: تناول الفاكهة والخضراوات يومياً يقلل مخاطر أمراض القلب

دراسة: تناول الفاكهة والخضراوات يومياً يقلل مخاطر أمراض ...

ارتفاع عدد الوفيات في المملكة بسبب “السكري” لـ20 ألف حالة سنويًا

ارتفاع عدد الوفيات في المملكة بسبب “السكري” لـ20 ...

اكتشاف «عقار» جديد مُسَكن للألم

اكتشاف «عقار» جديد مُسَكن للألم

احذر.. قلة شرب الماء تُفاقم متاعب ضعف المثانة

احذر.. قلة شرب الماء تُفاقم متاعب ضعف المثانة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*