“الأحساء اليوم” تكشف تفاصيل احتجاز 4مواطنين بمطار بالفلبين وجهود إطلاق سراحهم

للأحساء اليوم من مانيلا: علي الجميعة

نجحت الجهود المتواصلة من سفارة المملكة العربية السعودية بالفلبين، وتدخلها في قضية إيقاف واحتجاز أربعة مواطنين سعوديين من قبل سلطات جوازات مطار مانيلا الدولي بالفلبين لمدة ثلاثة أيام، في إطلاق سراحهم، وتقديم كل الرعاية والتسهيلات لدخولهم الفلبين منذُ وقت قدومهم من مطار الدمام، وذلك عبر أحد الخطوط الجوية الناقلة.

“صحيفة الأحساء اليوم” التي كانت متواجدة عبر أحد محرريها، تابعت من جانبها، كل تفاصيل القضية وما حدث مع المواطنين بمطار مانيلا بالفلبين منذ لحظة إيقافهم لغاية إطلاق سراحهم.

في السياق، فقد حضر للمطار مندوب السفارة بقسم شؤون السعوديين حسين أبوطالب، فور تلقيه الاتصال من المواطنين العالقين ومقابلتهم، حيث تناول متابعته الشخصية للقضية وتعيين محامٍ للقيام بالمراجعة الفورية بجوازات المطار، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن من معرفة الأسباب التي أدت إلى احتجازهم ولم يتم إبلاغه من قبل الجوازات بالمطار عن وجود أي ملاحظات تذكر على المواطنين المحتجزين، مؤكدًا إنهاء جميع الإجراءات المطلوبة لتسهيل دخولهم للفلبين وتقديم لهم كافة الرعاية والاهتمام ونقلهم إلى سكنهم بمانيلا.

من جانبه، استقبل الرجل الثاني بالسفارة سعيد الغامدي، المواطنين الموقوفين بمكتبه بمقر السفارة بالعاصمة الفليبينية بمانيلا، واستمع لكل تفاصيل ما حدث لهم بالمطار، مؤكدًا أن سفارة المملكة تتابع كل ما يخص رعاياها ولن تقبل بشكل قاطع تعرض أي من مواطنيها لمثل ذلك، مبينًا أن ما حدث لهم هو استفزاز من قبل موظفي جوازات المطار الفلبيني وهو تصرف شخصي وتعسفي وغير مقبول.

فيما نقل “الغامدي” للمواطنين متابعة السفير لقضيتهم والاطمئنان عليهم، موضحًا لهم أنه سيتم مقابلة السفير يوم الإثنين المقبل بعد عودته من المملكة -بمشيئة الله تعالى.

فيما تحدث المواطنون الذين تعرّضوا للاحتجاز، لـ”صحيفة الأحساء اليوم”، مشيرين إلى أنه فور وصولهم للمطار وتقديم جوازاتهم لختم الدخول من الجوازات الفلبينية تفاجأوا بإيقافهم واحتجازهم دون معرفة الأسباب لمدة ثلاثة أيام ولم يسمح لهم بالدخول، وقد طلبت منهم إدارة الجوازات بالمطار إرجاعهم على نفس الخطوط الناقلة، مبينين بأنه تم التعامل معهم من قبل الجوازات بالمطار معاملة غير مقبولة ولم يوضح لهم ما هي الأسباب التي أدت إلى احتجازهم.

وأوضح المواطنون أنهم كانوا يقيمون بفندق المطار على حسابهم الشخصي تحت الحراسة المشددة مع دفع الأجر اليومي لعدد (2) من الحراس وهو ما يقارب 500 بيسو (10$ دولار) عن كل ثماني ساعات لكل منهم مع دفع الغرامات التي فرضوها عليهم والتي قاربت 16120 بيسو (335$ دولار)؛ ليتم السماح لهم بالدخول دون ذكر أي مخالفة أو ملاحظة عليهم.

وقدّم المواطنون بالغ شكرهم العميق إلى جميع القائمين بسفارة المملكة بالفلبين، مبينين بأنهم لاقوا كامل الرعاية والتسهيلات اللازمة لدخولهم الفلبين بعد المتابعة المستمرة والشخصية من قبل الرجل الثاني بالسفارة سعيد الغامدي، كما وجهوا شكرهم إلى مندوب السفارة بقسم شؤون السعوديين حسين أبوطالب على مابذلوه من جهود متواصلة طيلة فترة احتجازهم بالمطار وتكثيف الاتصالات، وذلك لتسهيل كل الرعاية والاهتمام من أجل إنهاء قضيتهم.