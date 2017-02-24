توقعات بغبار وأتربة على 7 مناطق بالمملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الرياض ، الشرقية ، نجران والأجزاء الشرقية من مرتفعات عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, وسماء غائمة جزئياً على الأجزاء الجنوبية من شرق ووسط المملكة , كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان ، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.