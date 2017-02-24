«العيسى»: المعلمون أصبحوا مجرد «ملقنين» للطلاب

“الأحساء اليوم” – الأحساء

شن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى هجوما على المدارس الحكومية وطريقة التدريس التي يتبعها المعلمون، مبيناً أن المدارس الحكومية باتت تفتقر إلى المعلمين الحقيقيين.

وقال العيسى، خلال كلمته بورشة عمل حول مناهج المدارس العالمية -عُقدت بمقر الوزارة بالرياض، الخميس- إن العملية التعليمية أصبحت تقتصر فقط على “التلقين”، بتقديم المعلومة للطالب دون منحه فرصة للبحث والاستكشاف والمشاركة بالتساؤل، موضحا أن المعلمين وجدوا أن طريقة تلقين الدروس مريحة وسهلة؛ لذلك استكانوا لها.

وأضاف، أنه وقف خلال تفقده مؤخراً عدداً من المدارس على عديد من الملاحظات في العملية التعليمية، ما يؤكد أن هناك طريقاً طويلاً لتطوير التعليم وتدريب المعلمين والمعلمات.

وتابع، أن المدارس العالمية أحدثت نقلة نوعية في التعليم بالمملكة؛ نظراً لجودة مخرجاتها؛ ما جعل الكثير من المواطنين يقبلون عليها، ولكن مع ذلك فإن لنا ملاحظات عليها فيما يتصل بمواد الهوية الوطنية واللغة العربية والعلوم الاجتماعية.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية ليس فقط بالمدارس العالمية، بل بالمدارس الحكومية نفسها، إلى جانب مراجعة العملية التعليمية والتربوية.