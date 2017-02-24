“بالغنيم” يزور مدرستي عبدالله بن عامر والأشعري ويستمع لملاحظات الأهالي

الأحساء – فواز بن يوسف الموسى

أجرى المدير العام للتعليم بالأحساء أحمد بالغنيم، أول أمس الأربعاء، زيارة لمدرستي عبدالله بن عامر الابتدائية وأبي موسى الأشعري المتوسطة لتحفيظ القرآن الملحقة بمدرسة أبي هريرة الابتدائية بقرية الشعبة، وذلك للاطلاع على الوضع العام للمدرستين وسير العملية التعليمية بهما، حيث تجوّل “بالغنيم في بعض الفصول الدراسية، وحضر شرح الدروس بها.

وفي جانب آخر، اجتمع “بالغنيم” بعدد من أهالي قرية الشعبة وأولياء أمور الطلاب والمعلمين، واستمع لشكاواهم وملاحظاتهم بخصوص نقل المدرستين من مبناهما المستقل إلى مدرسة أبي هريرة خلال منتصف الفصل الدراسي الأول، وأثر ذلك في سلامة الطلاب ومستواهم الدراسي، إضافة إلى عرض الاحتياجات الأساسية للطلاب، كما استمع ومرافقيه إلى آرائهم ومقترحاتهم لحل تلك الإشكالية؛ حيث قدّم المدير العام الوعود للحضور بدراستها والعمل على تنفيذها حسب الإمكانيات المتاحة.

هذا، وقد رافق “بالغنيم” خلال تلك الزيارة، كل من المساعد للشؤون التعليمية حمد العيسى، والمستشار التعليمي عبدالله الذرمان، ومدير التخطيط عادل العتيبي، ومدير مكتب التعليم بالمبرز عبدالعزيز العودة.