“الدندني” يعقد اللقاء العاشر لمديري التجهيزات المدرسية على مستوى المملكة

الأحساء – خالد الذكرالله

عقد مدير عام التجهيزات المدرسية بوزارة التعليم الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الدندني، يوم الإثنين الماضي، اللقاء العاشر لمديري التجهيزات، عن طريق النظام الإلكتروني (الاجتماعات المرئية)، والتي عقدت في مبنى البنين بمركز الملك فهد للجودة، بحضور مديري التجهيزات المدرسية على مستوى المملكة, ومدير إدارة التجهيزات المدرسية عبدالله العبدالعالي، ومساعدة مدير إدارة التجهيزات المدرسية خلود المغنم، والمشرفين والمشرفات.

وبدأ اللقاء بكلمة “الدندني” بالترحيب بمنسوبي ومنسوبات التجهيزات المدرسية في جميع مناطق المملكة, مشيرًا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات الإلكترونية في تعزيز التواصل بين الإدارات.

وناقش “الدندني” مع الحضور صرف المخصصات المالية لبنود التجهيزات المدرسية, والتواصل وتبادل الخبرات بين إدارات التجهيزات المدرسية، والاستعداد للعام الدراسي المقبل, إلى جانب توظيف الخبرات المميزة في إدارات وأقسام التجهيزات المدرسية, وآلية تحديد الاحتياجات من التجهيزات المدرسية في إدارات التعليم, وكذلك تجهيز العيادات الصحية في المدارس على مستوى المملكة.

وفي ختام اللقاء، الذي كما تخللته العديد من المداخلات والمناقشات من قبل الحضور، شكر مدير عام التجهيزات المدرسية بوزارة التعليم، مديري الإدارات والأقسام، والحضور كافة؛ على جهودهم المميزة الملموسة على أرض الواقع.