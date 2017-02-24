فلكية جدة: كسوف حلقي للشمس الأحد

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قالت الجمعية الفلكية بجدة أن الكرة الأرضية تشهد يوم الأحد 26 فبراير 2017 أول كسوف للشمس هذه السنة وهو كسوف حلقي يستمر مدة 3 ساعات و 16 دقيقة، ولكنه غير مشاهد بسماء السعودية أو الوطن العربي.

وبين رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة : أن كسوف الشمس سيشاهد في شكله الحلقي في مسار ضيق بالنصف الجنوبي للكرة الأرضية وبشكل أساسي فوق المحيط الأطلسي والمحيط الهادي وعلى اليابسة سيشاهد من الأجزاء الجنوبية لأمريكا الجنوبية في تشيلي والأرجنتين وأجزاء من إفريقيا في انغولا وزامبيا والكونغو .

وسيتمكن الراصدين في المناطق الواقعة في مسار الكسوف الحلقي من رؤية وقوع القمر مباشرة أمام الشمس ولكن لن يغطيها بالكامل لان القمر سيكون بعيدا عن الأرض وحجمه الظاهري لن يكون كبيرا كفاية لذلك ستبقى حلقة مضيئة من الضوء حول القمر تسمى “حلقة النار” ما سيصنع منظر دراماتيكيا.

الكسوف سيبدأ جزئيا على مستوى الكرة الأرضية عند الساعة 3:10 عصرا بتوقيت السعودية فوق المحيط الهادي وبعد ذلك بساعة وخمس دقائق تشهد أول نقطة على سطح الأرض بداية الكسوف الحلقي الساعة 4:15 عصرا بتوقيت السعودية .

وعلى اليابسة سيشاهد من الأجزاء الجنوبية لأمريكا الجنوبية في تشيلي و الأرجنتين مابين الساعة 4:34 إلى 4:44 عصرا بتوقيت السعودية.

وفي ذلك الوقت سوف سيكون قرص الشمس مغطى بنسبة 98.6% ويستمر الكسوف الحلقي في كل موقع في تلك المناطق لمدة دقيقة واحدة وعدة ثواني .

وبعد ذلك يغادر مسار الكسوف الحلقي الساحل الشرقي للأرجنتين نحو المحيط الأطلسي إلى أن تحدث الذروة العظمى للكسوف عند الساعة 5:53 عصرا بتوقيت السعودية جنوب المحيط الأطلسي وفي ذلك الوقت سيكون قرص الشمس مغطى بالقمر بنسبة 99 % ويستمر الكسوف الحلقي مدة 44 ثانية .

وفي هذه الأثناء يصل القمر إلى مرحلة الاقتران عند الساعة 5:59 عصرا بتوقيت السعودية ويكون على وشك الانتقال من غرب الشمس إلى شرقها حسب الحركة الظاهرية منهيا بهذا الانتقال دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة أي شهرا اقترانيا جديدا .

ويستمر مسار الكسوف الحلقي في التقدم عبر المحيط الأطلسي إلى أن يصل الساحل الإفريقي في انغولا عند الساعة 7:26 مساء بتوقيت السعودية ويستمر الكسوف الحلقي هناك مدة دقيقة وبضعة ثواني وستكون الشمس قريبة من الغروب وسيقطع الكسوف الحلقي الطرف الشمالي لزامبيا.

وسوف ينتهي الكسوف الحلقي مع غروب الشمس في الكونغو عند الساعة 7:31 مساء بتوقيت السعودية ، وبعد ذلك بساعة وخمس دقائق سينتهي الكسوف الجزئي على مستوى الكرة الأرضية عند الساعة 8:36 مساء بتوقيت السعودية.

من ناحية أخرى سيشاهد الكسوف في شكله الجزئي في مساحات واسعة من أمريكا الجنوبية و إفريقيا و القارة القطبية الجنوبية ، فعلى سبيل المثال سيغطي القمر قرص الشمس في ناميبيا بنسبة 92 % – ملاوي 85 % – موزمبيق 85 % – تنزانيا 84 % – زيمبابوي82 % – بوتستوانا 80 % وأيضا تشهد المناطق غرب وجنوب السودان الكسوف الجزئي قبل غروب الشمس.

ويعتبر النظر بالعين المجردة إلى الشمس سواء في وقت الكسوف الحلقي أو الجزئي أو حتى الأيام العادية غير آمن لذلك يجب اتخاذ إجراءات الرصد الصحيحة من خلال استخدام النظارات الخاصة بكسوف الشمس أو عبر تلسكوب أو منظار مزودة بفلتر خاص بالشمس وحاصل على علامة الجودة وتجنب النظر لفترة طويلة.

جدير بالذكر بعد ستة أشهر من كسوف الشمس الحلقي سيحدث خسوف جزئي للقمر منتصف ذو القعدة في 7 أغسطس 2017 وسيشاهد في سماء السعودية والمنطقة العربية.