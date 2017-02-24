“الجعفري” يتوج المدارس الفائزة ببطولة النخبة السابعة للجودو بالأحساء

الأحساء – نَوَّاف بن عَلَّاي الجِرِي

توج مساعد مدير التعليم للخدمات المساندة عماد الجعفري، المدارس الفائزة في بطولة النخبة السابعة للجودو لمدارس الأحساء، والتي استضفتها مدارس الكفاح للعام السابع على التوالي، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للجودو، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، ومكتب الهيئة للشباب بالأحساء.

وقد حضر حفل التتويج عضو مجلس إدارة شركة الكفاح القابضة سليمان بن حسن العفالق، ورئيس قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي وسفير إستراتيجية تطوير الرياضة المدرسية بتعليم الأحساء فهد الملحم، ومديرو مدارس الكفاح الأهلية، ومديرو ومعلمو مدارس التعليم العام، وعدد كبير من أولياء الأمور.

وتخلل حفل الختام كلمة للمساعد للخدمات المساندة الجعفري، شكر فيها مدارس الكفاح على حسن الاستضافة ودعمها المستمر للرياضة بشكل عام ولرياضة الجودو بشكل خاص من خلال استضافتها السنوية للبطولة للعام السابع على التوالي، وخص بالشكر عضو مجلس إدارة الشركة سليمان العفالق.

كما قدم “الجعفري” شكره لرئيس وأعضاء الاتحاد السعودي للجودو ولمدير هيئة الشباب بالأحساء، وللإدارة العامة للتعليم ممثلة في قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي، ولمعلمي مدارس الكفاح للتربية البدنية على حسن التنظيم.

كما عبر عضو مجلس إدارة شركة الكفاح سليمان العفالق، عن سعادته بحضور البطولة، مؤكدًا استعداد مدارس الكفاح لاستضافة العديد من البرامج والمناشط والبطولات لأبنائنا الطلاب؛ ليختتم بتناول الجميع العشاء بدعوة من عضو مجلس الإدارة سليمان العفالق وإخوانه.

هذا، وقد كانت النتائج على النحو التالي:

– المرحلة الابتدائية:

مدارس الكفاح الأهلية المركز الأول

مدارس الانجال الأهلية المركز الثاني

مدارس جليجلة المركز الثالث

مدارس المروة المركز ثالث مكرر

– المرحلة المتوسطة:

مدارس الكفاح الأهلية المركز الأول

مدارس الانجال الأهلية المركز الثاني

مدارس دور العلوم المركز الثالث

مدرسة الملك عبدالعزيز المركز ثالث مكرر

– المرحلة الثانوية:

مدرسة الإمام الطحاوي المركز الأول

مدرسة طارق بن زياد المركز الثاني

مدارس دور العلوم المركز الثالث

مدرسة سعيد بن زيد المركز ثالث مكرر