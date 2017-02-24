“الشورى” يطالب “الإسكان” بتوضيح أسباب تقصيرها في المشاريع

“الأحساء اليوم” – الأحساء

طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى وزارة الإسكان بتقديم مبررات لأسباب تدني نسب إنجاز مشاريعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء تلك المشاريع في مواعيدها.

وانتقدت اللجنة في تقريرها الذي سيناقش في المجلس يوم 6 جمادى الآخرة المقبل، الوزارة، بسبب عدم تسليم المواطنين مساكنهم في أوقاتها المحددة، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الحياة” الجمعة (24 فبراير 2017).

ودعت اللجنة بتسريع عمل الوزارة وإزالة المعوقات لتوفير القروض المباشرة للمواطنين عبر صندوق التنمية العقاري.

وقالت اللجنة في تقريرها، إن الوزارة لم تنجز المطلوب فيما يتعلق بتوفير الأعداد المطلوبة من المساكن، ولم تُسهم في رفع مستوى جودة الإسكان، ولم تحسن من مستوى الاستطاعة للمواطن في الحصول على المسكن اللائق، كما لم تُحقق المطلب الأساسي، وعجزت عن توفير الوحدات السكنية في كل مناطق المملكة، وما تم إنجازه هو نسبة ضئيلة جدًّا على رغم قرارات ومطالبات مجلس الشورى بهذا الشأن منذ إنشاء الهيئة العامة للإسكان.