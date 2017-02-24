“كورونا” تناقش قضية الإرهاب في قالب كوميدي بجامعة الملك فيصل

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أقيمت مساء الأربعاء، في قاعة الاحتفالات بجامعة الملك فيصل بالأحساء مسرحية بعنوان مرض كورونا.

وتتناول المسرحية، التي كانت برعاية مدير الجامعة الدكتور جمال الساعاتي، وحظيت بحضور كبير من الجنسين، مسألة الإرهاب التي تنتشر في عالمنا اليوم، وقارنت المسرحية بين الإرهاب ومرض كورونا المعروف والخطير بطريقة كوميدية جميلة، وطرحت بأسلوب جذاب أساليب حماية الشباب من الوقوع في فخ الإرهاب، إلى جانب عرض مقاطع فيديوية في المسرحية عن التعايش بين مختلف المذاهب في المملكة.

جدير بالذكر، أن المسرحية من تأليف خالد الخميس وإخراج معاذ الخميس، وقد قام بأداء أدوارها طلاب نادي المسرح بإشراف من عمادة شؤون الطلاب، وذلك بالتعاون مع نادي نزاهة للطلاب بالعمادة.

وقد حضر الحفل كل من عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور خليل بن إبراهيم الحويجي، وعميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبد الوهاب الفريدان، ووكيل عمادة شؤون الطلاب مقبل بن مشاري العيدان، وعدد من مديري الدوائر الحكومية وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور إبراهيم الحيدر .

وقبيل المحاضرة، ألقى الأديب والإعلامي علي الهويريني، كلمة حول الإعلام ودوره في الدفاع عن قضايا الأمة تحت عنوان “الإعلام والعقل”.



