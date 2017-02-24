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الجمعة, 27 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 24 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

ابتدائية مكة تستضيف المشغل التربوي لروّاد النشاط الطلابي لـ 24مدرسة

ابتدائية مكة تستضيف المشغل التربوي لروّاد النشاط الطلابي لـ 24مدرسة

الأحساء –  نَوَّاف بن عَلَّاي الجِرِي

استضافت مدرسة مكة المكرمة الابتدائية بالمبرز، يوم الأربعاء الماضي، المشغل التربوي لروّاد النشاط الطلابي لـ 24 مدرسة، ضمن برامج وخطة النشاط الطلابي للفصل الدراسي الثاني لعام 1437/1438هـ، وذلك تحت إشراف ومتابعة المشرف التربوي للنشاط الطلابي عبدالله بن فرحان الفرحان.

وبدأ البرنامج بكلمة “الفرحان”، الذي رحّب فيها بالحضور جميعًا، مشيرًا إلى أهمية تلك اللقاءات وتبادل الزيارات وتلاقح الأفكار بين روّاد النشاط، مشدّدًا على ضرورة حضور تلك البرامج وتفعيلها. ثم قام باستعراض سريع لمؤشرات الأداء للنشاط الطلابي، وكذلك مناقشة أهم نقاط القوة التي من الممكن لرائد النشاط الاستفادة منها واستثمارها في برامجه ونجاحها، إلى جنب استعراض بعض المعوقات التي قد تواجه رائد النشاط، وكيفية التغلب عليها ومناقشتها بموضوعية مع رواد النشاط.

وكانت هناك جولة من قبل الجميع على بعض مقرات أندية النشاط بالمدرسة من تنسيق رائد النشاط بالمدرسة إبراهيم بن داود الحسن، وكذلك الاطلاع على بعض الأنشطة المقامة في هذا اليوم، مثل البرنامج الصحي للصفوف الأولية “صحتك في سلامة أسنانك”، وبرنامج التربوي “العنف وأثره على النفس”، وبرنامج أسبوع الشجرة وغرس الشتلات، ثم مقر التوعية وبرنامج “المسابقة الفكرية لموهوبي التوعية الإسلامية”.

كما انتقلوا إلى مقر النادي العلمي لحضور برنامج “طموحي وهواياتي العلمية”، ومقر النادي الكشفي، والاطلاع على بعض المهارات الكشفية لطلاب الكشافة، وكذلك مقر النادي الرياضي بالصالة الرياضية ومشاهدة بعض فعاليات برنامج “التيليماتش” للصف السادس، وأخيرًا برنامج الصف الأول “التغذية الجيدة وبعض آداب الطعام”.

إلى هنا، توجّه الجميع لمقر الاجتماع لحضور لقاء سريع مع قائد المدرسة ماهر بن صالح السليم، ومناقشة دور النشاط الطلابي بالمدرسة وبعض المعوقات، وكيفية التغلب عليها.

وفي نهاية اللقاء، قدّم مشرف النشاط، شكره وتقديره لقيادة مدرسة مكة المكرمة ممثلة في قائدها السليم؛ لاستضافتها وحسن استقبالها لهذا البرنامج، وكذلك لرائد النشاط بالمدرسة إبراهيم الحسن للتنسيق والإعداد، وللمرشد الطلابي بالمدرسة نَوَّاف بن عَلَّاي الجِرِي، معربًا عن شكره وامتنانه كذلك لجميع الحضور لتعاونهم وتجاوبهم لمثل تلك اللقاءات المهمة.

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