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السبت, 28 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 25 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

محامي “الدوسري”: القضاء الأمريكي سيفصل في قضيته نهاية الأسبوع

محامي “الدوسري”: القضاء الأمريكي سيفصل في قضيته نهاية الأسبوع

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلن سعود متعب بن قويد محامي السجين السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية خالد الدوسري، أمس الجمعة، أن القضاء الأمريكي سيقول كلمته في قضية خالد نهاية الأسبوع الجاري.

وقال بن قويد عبر حسابه على موقع ‘‘تويتر‘‘: ‘‘إن من أصعب القضايا على المحامي عندما تمتزج بفصول من الظلم وفصول من المعاناة الإنسانية فتؤثر على شخصيته‘‘.

وأشار إلى أن فريق الدفاع لم يسمع خالد خلال سنة كاملة سوى (أنا لست مذنبا ومتى تجي الطائرة السعودية؟)”، متسائلًا: فماذا بعد هذا؟”، مضيفا أن فريق الدفاع يشعر بالحزن عندما يلتقي خالد ويخرج دون معلومة مفيدة لقضيته وذلك بسبب حالته الصحية.

واختتم بن قويد بقوله: ‘‘المسؤولون الذين تقع على عاتقهم مثل هذه القضايا بلا شك محاسبون أمام الله ثم أمام المجتمع، بنهاية هذا الأسبوع سيقول القضاء الأمريكي كلمته ولا نعول إلا على الله -عز وجل- قبل كل شيء والأسباب بذلت والتوفيق به‘‘.

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