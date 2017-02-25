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السبت, 28 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 25 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

وزير العمل: خطط لاستيعاب أكثر من 220 ألف مواطن ومواطنة سنويًا

وزير العمل: خطط لاستيعاب أكثر من 220 ألف مواطن ومواطنة سنويًا

الأحساء – واس

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، عن خطط وبرامج لتوطين القطاعات، والتوطين المناطقي، بالوزارة لاستيعاب أكثر من 220 ألف مواطن ومواطنة سنوياً، للوصول إلى المعدلات والنسب التي تضمنها برنامج التحول الوطني 2020.

وقال الغفيص خلال لقائه بالوزارة أمس، رئيس وأعضاء لجنة سوق العمل في مجلس الغرف ‘‘إن الوزارة تعمل بمبدأ التشاركية مع القطاع الخاص، وتشرك قطاعات الأعمال في قرارات الوزارة عبر ورش العمل، وبوابة ‘‘معا للقرار‘‘، التي تضع الوزارة مسودة قراراتها عليها أمام رجال الأعمال والمجتمع‘‘.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تأمين فرص العمل المناسبة للمواطنين، وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم، مؤكداً على أهمية تطوير الموارد البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل لائقة وجاذبة ومحفزة للعمل والإبداع، وتنظيم سوق العمل، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض الوزير، أهم التحديات التي تواجه سوق العمل، والموضوعات والرؤى التي تدعم استقرار قطاع الأعمال، وتجعله يتوسع في نشاطاته وأعماله، وتحفيز بيئة الاستثمار للسعوديين، بما يتوافق مع الخطط والبرامج التي تعمل عليها الوزارة.

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