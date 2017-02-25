تسجيل الدخول
مستخدم جديد
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 25 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

توجيهات عليا بتوطين الوظائف في الجهات العامة

توجيهات عليا بتوطين الوظائف في الجهات العامة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ذكرت مصادر أن جهات عليا وجّهت وزارة الخدمة المدنية بالعمل على توطين الوظائف في الجهات العامة، وتقديم برنامج تفصيلي بشأن ذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشكل عاجل.

وأضافت المصادر أن التوجيهات تضمنت أن تتخذ وزارة المالية ما يلزم- خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر- لإلزام الجهات العامة بتسجيل وظائف بنود التشغيل التي لديها في نظام “بنود”، ليكون شرطاً أساسياً لصرف المستحقات الشهرية للوظيفة.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ” أن ذلك جاء بناءً على طلب وزارة الخدمة المدنية بشأن مبادرتي “بنود” لحصر وظائف وموظفي بنود التشغيل، و”وافد” لمتابعة الموظفين غير السعوديين من التقاعد إلى الإحلال بمواطن.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

نشر نظام “ساهر” في 5 مدن جديدة.. بينها الأحساء

نشر نظام “ساهر” في 5 مدن جديدة.. بينها ...

​”حساب المواطن”: المعلومات المسجلة في النظام “سرية”.. وغير متاحة لمراكز البحوث

​”حساب المواطن”: المعلومات المسجلة في النظام “سرية”.. وغير ...

“العمل”: نعمل حاليًا على توطين قطاع التجزئة

“العمل”: نعمل حاليًا على توطين قطاع التجزئة

المباحث الإدارية: نصف قيمة الرشوة مكافأة لمن يبلّغ عنها.. والبلاغات تُعامل بسرية تامة

المباحث الإدارية: نصف قيمة الرشوة مكافأة لمن يبلّغ ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*