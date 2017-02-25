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السبت, 28 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 25 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

نشر نظام “ساهر” في 5 مدن جديدة.. بينها الأحساء

نشر نظام “ساهر” في 5 مدن جديدة.. بينها الأحساء

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد مصدر مطلع أن الإدارة العامة للمرور حددت مواقع لنشر نظام “ساهر” في 5 مدن جديدة بالمملكة، لافتاً إلى أن تلك المدن لم يطبق فيها نظام “ساهر” من قبل.

وأوضح المصدر، وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن المدن التي سيتم تجهيز نظام “ساهر” فيها، هي الباحة وجازان وعرعر والطائف والأحساء؛ ليشمل بذلك الضبط المروري لكل مناطق المملكة.

وأشار إلى أن نسبة الحوادث انخفضت داخل المدن مقارنة فيما كانت عليه سابقاً، كما انخفضت معدلات الوفيات والإصابات جراء الحوادث المرورية في الربع الأول من العام الجديد.

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