ضبط 12 طن من العسل المغشوش في الخبر

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ضبطت إدارة الخدمات في بلدية محافظة الخبر مايزيد عن 12 طن من العسل المغشوش وذلك في معملين بدائيين لتعبئة العسل المغشوش والمعبأ بطرق عشوائية وغير صحية بحي الثقبة‘ إضافة إلى ضبط أدوية جنسية غير مرخصة من وزارة الصحة ومحظورة، وأكثر من 100 كيلو من الشمع، أكثر من 300 عبوة بأحجام مختلفة جاهزة للتعبئة.

جاء ذلك نتيجة رصد لمراقبي البلدية للمعملين بعد التأكد من قيامه بتظليل المستهلكين وإيهامهم أن هذه العبوات عبارة عن عسل أصلي وصافي إضافة إلى عدم الحصول على تراخيص تخولهم بالعمل.

وأكدت بلدية الخبر أن المحال والمواقع التي تتم مخالفتها وضبطها لا تُهمل وإنما تخضع لرقابة أكثر تشدداً بعد ذلك للتعرف على الإجراءات التي تمت لإزالة أسباب المخالفة والتأكد من التزامها باللوائح المعمول بها، كما أنها لا تتوانى عن ردع المخالفين وكل من تسول له نفسه الإتيان بأفعال تهدف إلى الإضرار بالصحة العامة للمجتمع.