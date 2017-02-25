“كهرباء القطيف” تفوز بجائزة أفضل الأعمال الرئيسية لخدمات المشتركين بالخليج

الأحساء – “الأحساء اليوم”

حصدت الشركة السعودية للكهرباء متمثلة في مكتب خدمات كهرباء القطيف، جائزة أفضل الأعمال الرئيسية لخدمات المشتركين بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تأتي ضمن مسابقة سنوية تتم من خلال مُقَيمِين من ذوي الخبرة بخدمات المشتركين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي السياق، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء المهندس منصور بن عبدالرحمن القحطاني، أن الجائزة سلمت ضمن فعاليات المنتدى الثاني لخدمات المشتركين بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي أقيم في مدينة دبي برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك نظير نجاح المكتب في تقديم تجربة فريدة ومميزة في خدمة عملائها.

وأشار “القحطاني” إلى أن وكيلة وزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندسة فاطمة الشامسي سلمت الشركة درعًا تكريميًا، فيما منح المهندس الشيخ ابراهيم بن محمد آل خليفه مكتب كهرباء القطيف “كأس التفوق الخليجي” لأفضل الأعمال الرئيسية لخدمات المشتركين على مستوى دول المجلس.

وبيّن أن “الجائزة حلقة من سلسلة جوائز إقليمية ودولية في ظل إنجازات وجهود الشركة ونجاحها في تقديم نموذج فريد في خدمات المشتركين، ولا سيّما أنها تمتلك خبرة واسعة في مجال خدمات العملاء، وهو الأمر الذي ساهم في دعم موثوقية المنظومة الكهربائية بالمملكة كونها أكبر شركة مزودة للطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

القحطاني ذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تهدف إلى دعم وتطوير كافة خدماتها وفق أحدث التقنيات العالمية وبما يسهل على المشتركين الحصول على خدماتها، حيث أطلقت مطلع عام 2016م باقة جديدة من وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة لتسهيل وتسريع عملية التواصل مع المشتركين من كافة فئات المجتمع، وذلك من خلال استحداث وتطوير ودعم قنوات الاتصال الإلكتروني كافة توفيرًا للجهد والوقت.

وأضاف بأن الباقة تشمل عددًا من الخدمات النوعية للمشتركين في كل من البوابة الإلكترونية للشركة، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية، إضافة إلى إطلاق حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل خدمة “صديق الكهرباء” على تطبيق واتساب، وحساب “العناية بالمشتركين” على موقع تويتر وتطوير “مركز خدمة المشترك” عبر رقم الاتصال الموحد (920001100)، مؤكدًا أن تلك الخدمات حققت نجاحًا باهرًا في التفاعل السريع والمباشر مع المواطنين والمقيمين بالمملكة وتقديم خدمة كهربائية فريدة للتعامل مع أي ملاحظات تخص الخدمة الكهربائية في مناطق المملكة كافة.

جدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تُوجَت، مؤخرًا، بجائزة المسؤولية الاجتماعية الأفضل (Best Social Responsibility Award) في قمة إدارة تجارب خدمات العملاء 2016م في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك نظير نجاحها في تقديم تجربة فريدة ومميزة لخدمة عملائها ومنظومة الأمن والسلامة الكهربائية في المملكة من خلال تطبيق حساب (صديق الكهرباء ‏ALKAHRABA Friend) على وسائل التواصل الاجتماعي.